Фото: cushmanwakefield.com

Миланская Виа Монтенаполеоне стала самой дорогой торговой улицей в мире. Она обогнала по ценам Пятую авеню в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Cushman & Wakefield.

Отмечается, что средняя арендная плата на миланской улице составляет 2 047 долларов за квадратный фут в год по сравнению с 2 000 долларами на Пятой авеню.

"Этот сдвиг объясняется значительным ростом арендной платы за последние два года и повышением курса евро по отношению к доллару США в этом году", – уточняется в сообщении.

Лондонская Нью-Бонд-стрит, где годовая стоимость аренды обойдется в 1 762 доллара за квадратный фут, заняла третье место в рейтинге и обошла гонконгскую Цим-Ша-Цуй, на которой аренда жилья стоит 1 607 долларов за квадратный фут. Вместе с тем Елисейские поля в Париже остались на пятом месте.

Между тем стало известно, что москвичам потребуется копить на квартиру около 12 лет при цене на недвижимость в 20 694 961 рубль и средней зарплате в 141 998 рублей. По подсчетам экспертов, дольше всего откладывать на покупку квартиры на вторичном рынке придется жителям Дагестана (почти 16 лет), а также Ингушетии, Севастополя и Крыма (примерно по 13 лет).

