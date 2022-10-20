В посольстве РФ подтвердили задержание россиянина Якунина в Норвегии

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Посольство России в Осло получило подтверждение задержания сына экс-главы РЖД Андрея Якунина в Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство.

По данным диппредставительства, россиянину предоставили адвоката. При этом задержанный или его представители не обращались за консульской помощью.

В посольстве отметили, что находятся в контакте с правоохранительными органами Норвегии.

Якунина задержали за запуск дронов на Шпицбергене. Отмечалось, что устройства он использовал во время своей летней поездки. По словам представителей компании, Якунин-младший увлекается фотографией, экстремальными видами спорта и природой.



Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии

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