Хакер Кевин Митник умер в возрасте 59 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/kevinmitnick.official

Хакер Кевин Митник, после тюрьмы ставший специалистом по информационной безопасности, умер в возрасте 59 лет в Лас-Вегасе. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как выяснили журналисты, причиной смерти Митника являются осложнения, вызванные раком поджелудочной железы. Этот диагноз ему поставили два года назад. Известно, что с тех пор экс-хакер проходил лечение в медицинском центре Университета Питтсбурга.

В 1990-х Митник похитил с компьютеров по всей стране тысячи файлов с данными кредитных карт пользователей, а также нанес ущерб компьютерным системам и телефонным сетям. Журналисты подчеркивают, что спецслужбы США называли тогда Митника "самым разыскиваемым компьютерным хакером в мире".

Митник был арестован ФБР в 1995 году. Хакера обвинили в незаконном получении доступа к телефонным данным и компьютерном мошенничестве. В 1998 году сторонники хакера временно захватили сайт издания The New York Times.

Спустя год Митник признал свою вину и был приговорен почти к 10 годам тюремного заключения. После выхода на свободу в 2000 году, он начал работать консультантом по безопасности, стал писателем и публицистом.

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