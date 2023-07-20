Американец выиграл в лотерею больше миллиарда долларов

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Житель Калифорнии выиграл 1,08 миллиарда долларов в лотерее Powerball, которая проходит в 45 штатах США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что это третий по величине выигрыш за всю историю Powerball и шестой – среди всех лотерейных выигрышей в США. Тем не менее победитель не сможет забрать все деньги сразу: ему предлагается либо разделить выигранную сумму на 30 частей и получать по одной каждый год, либо забрать только часть выигрыша – 558,1 миллиона долларов.

Ранее в России житель Нижнего Новгорода выиграл в лотерею один миллиард рублей. Он стал победителем новогоднего розыгрыша "Русского лото". Еще 75 покупателей билетов 1473-го тиража стали обладателями одного миллиона рублей.

