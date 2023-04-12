Эксперт объяснила, как астрология поможет выиграть в лотерею

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С помощью астрологии можно определить вероятность выигрыша в лотерею и подобрать время, когда шансы на это будут высокими. Об этом Москве 24 рассказала ведический астролог Анна Гехман.

По ее словам, вероятность победы зависит от гороскопа: в нем должно быть обещание-показание к выигрышу. Его наличие связано напрямую с заслугами в прошлых жизнях, отметила она.

"Именно поэтому кто-то неожиданно получает неизвестно откуда "свалившееся" наследство. А кто-то его теряет, хотя ничто не предвещало беды", – пояснила астролог.

В ведической астрологии за выигрыш в азартные игры отвечает 8-й дом. Помимо прочего, он связан с деньгами супруга или супруги, наследством и неотвратимой кармой. Также 8-й дом отвечает за заработанные в прошлых жизнях средства, которые по каким-то причинам не были израсходованы, рассказала Гехман.





Анна Гехман ведический астролог Если он сильный, значит, вероятность выигрыша велика. Но для успеха важно, чтобы такими же были все дома, которые отвечают за неожиданную финансовую прибыль, материальный успех и выигрыши, – 5-й, 6-й и 11-й.

Чтобы выигрыш состоялся, важно подобрать удачный для покупки билета период, включающий 8-й дом и соответствующее движение планет. Также можно определить самый благоприятный день и час, если рассчитать в гороскопе точку фортуны. Однако самому это сделать не получится, понадобится помощь специалиста, пояснила Гехман.

Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала, что для привлечения удачи нужно носить кольцо на указательном пальце. Этим советом обязательно стоит воспользоваться застенчивым и нерешительным людям, чтобы они смогли поверить в свои силы.



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