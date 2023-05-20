Илон Маск назвал ведущее американское СМИ рупором пропаганды

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал газету The Washington Post "пропагандистским рупором" Вашингтона. Об этом он написал в комментарии под постом в Twitter одного из пользователей, который обратил внимание на статью газеты.

В статье The Washington Post сообщалось, что бывшие сотрудники ФБР выступили перед конгрессом с докладом "о злоупотреблениях" в спецслужбе. У них, однако, были отозваны допуски к секретной информации, а их самих обвинили в предполагаемых превышениях полномочий.

"Washington Post превратилась из ставящей под сомнение (позицию. – прим. ред.) государства в его пропагандистский рупор", – отреагировал Маск.

До этого Маск заявил, что хочет возвести рядом со столицей Штата Техас свой собственный город-утопию. По его представлению, в городе, расположенном вдоль реки Колорадо, смогут жить и работать сотрудники его компаний.

