Бывший шеф-повар принцессы Дианы назвала любимое блюдо принцев Уильяма и Гарри

17:45
Фото: AP Photo/Sang Tan
Бывший шеф-повар Кенсингтонского дворца Кэролайн Робб, которая обслуживала принца Чарльза и Диану, назвала любимые блюда принцев Уильяма и Гарри, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
На кулинарные таланты девушки обратили внимание, когда ей был всего 21 год. Робб стала первой женщиной, работающей шеф-поваром у королевской семьи. По словам кулинара, она проходила интенсивный курс королевского протокола.
Она рассказала, что больше всего Уильям и Гарри любили кондитерский мешок, полный безе. Рецепт фирменного безе она изложила в своей книге "Чай во дворце".
Ранее сообщалось, что компания Mattel выпустила куклу Barbie "Королева Елизавета II" в честь 96-летия монарха. Стоимость куклы "Королева Елизавета" составит 75 долларов, она появится в продаже в день рождения королевы.
Кукла будет одета в платье цвета слоновой кости и украшенную орденскими знаками. Голову куклы украсит тиара, которая создавалась по мотивам тиары с бахромой королевы Марии. В ней Елизавета II была на свадьбе с принцем Филиппом.
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