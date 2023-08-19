Брейвик подал в суд на Норвегию из-за изоляции в тюрьме

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Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик, который был приговорен к 21 году заключения за теракты в Норвегии в 2011 году, подал в суд на государство за якобы нарушение его прав во время отбывания наказания. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова адвоката Брейвика Эйстейна Сторрвика.

Уточняется, что осужденный решил подать в суд из-за того, что находился в крайней изоляции в течение 11 лет и не имел какого-либо контакта с другими людьми, кроме охранников.

По мнению адвоката Брейвика, окружной суд Осло может рассмотреть данный иск весной следующего года.

22 июля 2011 года Андреас Брейвик убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской рабочей партии на острове Утейа. В августе 2012 года суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным.

В 2018 году норвежский террорист впервые сообщил, что раскаивается за совершенное им массовое убийство. Отмечается, что письмо с раскаянием он направил в администрацию тюрьмы.