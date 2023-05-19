Часы на Биг-Бене останавливались дважды за неделю – СМИ

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Часы на Елизаветинской башне в Лондоне, также известной среди туристов как Биг-Бен, дважды останавливались за последние десять дней. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Первый раз стрелки остановились 10 мая, а второй – утром 17 мая. Оба раза спустя непродолжительное время часы возобновляли работу. Сейчас они работают в обычном режиме, специалисты не выявили каких-либо проблем, угрожающих целостности механизма.

Биг-Бен был открыт в 1859 году. 157 лет часы на башне работали без единой паузы. В 2017 году было решено провести реставрацию механизма. Часы снова заработали в 2022 году, после чего в их работе неоднократно происходили сбои.

Ранее на церемонии коронации Карла III в Лондоне, которая состоялась 6 мая, заметили фигуру, похожую на смерть. Человек, попавший на видеокадры, был одет в черный плащ с капюшоном, а в руках он держал нечто похожее на косу.

