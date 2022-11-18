Решение о восстановлении страницы Трампа в Twitter пока не принято – Маск

Фото: TACC/Samuel Corum/Zuma

Администрация Twitter пока не приняла окончательного решения о восстановлении страницы экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил владелец соцсети, американский бизнесмен Илон Маск.

"Решение по Трампу пока не принято", – написал он в своем Twitter.

При этом Трамп сообщил, что страницы психолога Джордана Питерсона, комика Кэти Гриффин и сатирического христианского портала The Babylon Bee уже восстановлены.

28 октября стало известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил компанию Twitter. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Прежнее руководство, в том числе гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал, покинули штаб-квартиру компании.

Позже сообщалось, что с приобретением Twitter предпринимателя поздравил экс-президент США Дональд Трамп, чья страница в соцсети была заблокирована в начале 2021 года. В апреле бывший американский лидер сообщал, что надеется на покупку соцсети Маском, но не планирует возвращаться в случае разблокировки аккаунта.

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