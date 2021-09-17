Движение "Талибан" подготовило проект новой конституции Афганистана – СМИ

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Движение "Талибан" (запрещено в РФ) подготовило проект новой конституции Афганистана. Об этом сообщает афганское информагентство Aamaj News.

В новой версии основного закона государства изложены принципы "Исламского эмирата Афганистан". Документ состоит из 12 глав и 179 параграфов.

В обновленной конституции заявляется приоритет юриспруденции ханафизма, в рамках которой все граждане будут обладать равными правами, а официальными языками страны станут пушту и дари. Арабский будут преподавать в средних школах.

7 сентября представители движения "Талибан" объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.