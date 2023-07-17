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13:55

Происшествия

В Приднестровье заявили о смерти лидера оппозиции непризнанной республики Хоржана

Фото: msk.kprf.ru

Лидера Союза оппозиционных сил непризнанной республики Приднестровье Олега Хоржана нашли мертвым с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"17 июля примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства – в частном доме в селе Суклея – обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, труп Хоржана обнаружила его супруга. Тело политика находилось в одной из комнат, рядом с открытым пустым сейфом.

Ранее МВД Грузии возбудило дело по статье о попытке убийства на фоне возможного отравления местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыки Шио. Как уточнили в патриархии, в крови местоблюстителя обнаружили тяжелые металлы.

Протоиерей Андрия Джагмаидзе подтвердил, что распространяемые сообщения об отравлении местоблюстителя патриарха частично правдивы.

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