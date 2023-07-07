МВД возбудило дело о возможном отравлении местоблюстителя патриарха Грузии

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МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о попытке убийства на фоне возможного отравления местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыки Шио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Накануне руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе рассказал, что в крови местоблюстителя обнаружили тяжелые металлы. Он не исключил, что местоблюстителя могли отравить.

Он подтвердил, что распространяемые сообщения об отравлении местоблюстителя патриарха частично правдивы.

До этого экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что его отравили в грузинской тюрьме, и сейчас он умирает. Бывший политик поделился, что в заключении его здоровье сильно ухудшилось. Саакашвили также показал, насколько он похудел за время содержания под стражей.

Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием