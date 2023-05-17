Маск рассказал, как у него получается работать без выходных

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Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что работает почти без выходных. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNBC.

"Я работаю семь дней в неделю, но не ожидаю, что другие будут поступать таким же образом. Если говорить о том, сколько дней в году я не делаю сколько-нибудь значимого объема работы? Вероятно, около двух или трех дней", – уточнил он.

Чтобы оставаться бодрым в рабочее время, нужно спать около шести часов, отметил Маск. Предприниматель рассказал, что он пытался выделять меньше времени на сон, однако позднее отказался от этой идеи.

Ранее Маск сообщил, что хочет возвести рядом со столицей Штата Техас свой собственный город-утопию. Согласно идее предпринимателя, в городе, расположенном вдоль реки Колорадо, смогут жить и работать сотрудники его компаний.

Населенный пункт бизнесмен назовет Снейлбрук. Его территория прилегает к месту, где строятся предприятия компаний Boring Company и SpaceX. На месте предполагаемого возведения в настоящее время построены модульные дома, бассейн, открытая спортивная площадка и спортзал.

