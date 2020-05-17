10 пожарных тяжело пострадали при тушении пожара в Лос-Анджелесе

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Крупное возгорание произошло в американском городе Лос-Анджелес. В результате во время тушения тяжело пострадали 10 сотрудников пожарных служб.

Известно, что огонь возник на улице Бойд-стрит и охватил несколько зданий. По данным городской пожарной службы, возгорание сопровождалось взрывом.

"10 пожарных пострадали, многие здания охвачены огнем", – сообщает пресс-служба в Twitter.

Кроме того, по информации канала NBC, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее на западе Москвы в загоревшейся квартире пожарные нашли убитого человека. По предварительной версии, пожар возник в результате поджога, сделанного намеренно для сокрытия следов преступления.