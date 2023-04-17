Ученый предупредил, что несколько районов Стамбула могут быть затоплены к 2050 году

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Несколько районов Стамбула могут быть затоплены к 2050 году из-за значительного повышения уровня Мраморного моря в городе. С таким заявлением выступил директор центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ в интервью DHA.

В подтверждении своих слов ученый указал на продолжающееся таяние ледников и повышение уровня мирового океана. Он заявил, что беспокоиться нужно всем, кто проживает на высоте около 1–1,5 метра над уровнем моря.

Повышение уровня Мраморного моря как минимум на 50 сантиметров к 2050 году скажется не только на виллах на берегу Босфора, отмечает Курназ. По его словам, не менее серьезные проблемы ожидаются, например, в районе Кадыкей.

Ученый призвал возвести защитные стены, чтобы уберечь знаковые для города сооружения, например, дворцы Долмабахче и Чыраган.

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