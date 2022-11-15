Amazon сократит 10 тысяч сотрудников – СМИ

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Международный онлайн-маркетплейс Amazon проведет сокращение порядка 10 тысяч сотрудников, что составляет около 3% их общей численности. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

"Amazon планирует уволить около 10 тысяч человек, занимающих корпоративные и технологические должности, начиная уже на этой неделе", – говорится в публикации.

Отмечается, что это станет крупнейшим сокращением сотрудников в истории Amazon, однако точное число подлежащих увольнению сотрудников пока не определено. По информации издания, главным образом данная мера затронет отдел по производству устройств, в том числе голосового помощника Alexa, а также отделы кадров и розничной торговли.

The New York Times пишет, что в последние месяцы компания приостановила или сократила ряд сторонних проектов. В их число вошли сервис доставки товаров на дом Scout, сервис по оказанию неотложной медпомощи Amazon Care и дочерняя компания Fabric.com, которая занималась продажей швейных принадлежностей в течение последних 30 лет.

Такая политика Amazon противоречит ее традиционной позиции. Издание отмечает, что еще в начале 2022 года компания боролась за сохранение своего персонала, более чем вдвое увеличив лимит денежной компенсации для технических работников.

Ранее в Twitter уволили сотрудников, занимавшихся модерацией контента и борьбой с фейками. Череда сокращений началась в компании после ее покупки основателем Tesla и Space X Илоном Маском. В наибольшей степени это затронуло отделы, которые курировали борьбу с материалами, разжигающими ненависть.

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