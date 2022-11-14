В "Укрэнерго" сообщили о повреждении ключевого объекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Серьезные повреждения получил один из ключевых объектов национальной компании "Укрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным организации, объект был серьезно поврежден на прошлой неделе. Это повлияло на электроснабжение некоторых областей. Речь идет о Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Там иногда приходится планово и аварийно отключать электроэнергию.

Глава правления Владимир Кудрицкий рассказал, что Киевский и Харьковский энергоузлы получили тяжелые повреждения, но там идут восстановительные работы.

"Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября получила украинская энергетика, не было ни на одной энергосистеме. Поэтому говорить об их полном устранении не приходится", – приводятся слова Кудрицкого в телеграм-канале организации.

В компании добавили, что плановые отключения в указанных областях и Киеве продолжат проводить.

Ранее сообщалось, что банковскую систему Украины готовят к полному отключению электроэнергии. В документе якобы были прописаны сценарии, при которых города и регионы Украины могут остаться без стабильного обеспечения электрической энергией на срок от нескольких суток до месяца.



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