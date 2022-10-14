Парламент Турции узаконил уголовное преследование за дезинформацию – СМИ

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Парламент Турции принял законопроект, который предусматривает до трех лет лишения свободы за сообщения в СМИ и соцсетях, которые будут признаны дезинформацией. Об этом сообщил государственный телеканал ТРТ.

Отмечается, что законопроект внесен в парламент по инициативе правящей Партии справедливости и развития. Ее возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Запад неверно оценил последствия кризиса на Украине. Политик выразил мнение, что новый период в истории станет веком разногласий, а не процветания. Кроме того, он обратил внимание, что, пока обеспеченные становятся состоятельнее, в Африке и Азии многие почти лишены основных продуктов питания.

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