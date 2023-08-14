Отложенный из-за протестов во Франции визит Карла III в Париж состоится в сентябре – СМИ

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Первый государственный визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре этого года. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

"Изначально запланированный на март и перенесенный из-за протестов против пенсионной реформы визит состоится в сентябре", – указано в сообщении.

Карл III должен был посетить Францию в качестве своего первого официального визита в качестве монарха, однако поездка не состоялась из-за волны протестов в стране. Первый государственный визит британского короля прошел в Германии.

Ранее сообщалось, что Великобритания потратила до 125 миллионов долларов на коронацию Карла III. При этом в переводе на текущие цены коронация Елизаветы II в 1953 году стоила 50 миллионов фунтов, а Георга VI в 1937 году – 24,8 миллиона фунтов.

На церемонии Карла III присутствовали около 2 тысяч человек, что в четыре раза меньше по сравнению с коронацией Елизаветы II.

Карл III прибыл в Берлин с первым зарубежным визитом после восхождения на престол