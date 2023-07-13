Австралиец выставил на продажу свою жизнь, чтобы поехать в путешествие по миру

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Австралиец продает свою жизнь за 2,2 миллиона долларов, чтобы поехать в путешествие по миру, сообщает радио КП со ссылкой на Daily Mail.

По данным журналистов, гражданин Австралии делает пакетное предложение, по которому покупателю перейдут права на любое принадлежащее ему имущество и бизнес. В сделку не входит только жена австралийца.

Уточняется, что мужчина планирует покинуть дом лишь с одним чемоданом и использовать деньги на путешествие по миру.

Ранее сообщалось о высокооплачиваемой вакансии бездельника в Швеции. Эксперимент решили провести два художника Симон Голдин и Якоб Сеннеби в рамках специальной акции в 2025 году.

Соискателю предложат пожизненное трудоустройство, а также зарплату в размере 2 320 долларов (около 210 тысяч рублей. – Прим. ред.) в месяц. Кроме того, кандидат может рассчитывать на стабильные выходные, отпуск и пенсию.

В Великобритании проведут эксперимент с универсальным пособием