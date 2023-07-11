Высокооплачиваемая вакансия бездельника появится в Швеции

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Два художника из Швеции Симон Голдин и Якоб Сеннеби в рамках специальной акции в 2025 году наймут на работу бездельника. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Сам эксперимент деятели назвали Eternal Employment Foundation ("Вечное трудоустройство"). Соискателю предложат пожизненное трудоустройство, а также зарплату в размере 2 320 долларов (около 210 тысяч рублей. – Прим. ред.) в месяц. Кроме того, кандидат может рассчитывать на стабильные выходные, отпуск и пенсию.

При этом работать человеку вообще будет не нужно. У кандидата появится лишь одна обязанность – посещать железнодорожную станцию в Гетеборге.

"Бездельник будет в будние дни приходить туда, а через какое-то время уходить. В течение "рабочего времени" можно заниматься чем угодно. Если сотрудник решит уволиться, то ему быстро найдут замену. "Вечное трудоустройство" будет действовать 120 лет", – говорится в сообщении.

Для этого эксперимента создатели еще в 2019 году учредили фонд. На его счету числится порядка 650 тысяч долларов (59 миллионов рублей). Изначально художники хотели подключить к этому делу министерство транспорта Швеции, однако власти отказались расходовать бюджетные средства.

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