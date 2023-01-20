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Блогер-модель и вдохновитель на творчество вошли в рейтинг необычных вакансий января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследовательского центра "Зарплата.ру".

"Арт-школа ищет вдохновителя на творчество, которому нужно будет выяснять, почему человеку интересно творчество, выявлять его потребности, а потом вдохновлять на обучение", – отметили в исследовании.

Блогера-модель ищут поставщики мебели из Китая для создания контента в соцсетях. Работодатель обещает переезд в эту страну. Кандидат должен отлично знать английский язык, уметь работать в кадре, разрабатывать сценарии и выстраивать SMM-стратегию. Блогеру-модели обещают заработную плату в размере 2 500 долларов.

Также в рейтинг необычных вакансий вошла работа кинологом с опытом охоты с собаками. Работодатель предлагает эту вакансию в Смоленской области. Потенциальный работник будет получать до 75 000 рублей. Кроме того, в Красноярском крае есть вакансия ихтиопатолога, который должен контролировать здоровье осетровых и лососеобразных пород рыб. Кандидат будет получать зарплату в размере 90–100 тысяч рублей.

В Москве есть вакансия стюарда мобильного реагирования для работы со звездами мирового спорта и шоу-бизнеса. Работодатель обещает зарплату от 48,4 до 70 тысяч рублей. Кроме этого, в столице находятся в поиске банщика-пармейстера. Кандидат должен будет создавать ароматный пар, проводить парения и общаться с клиентами. Банщик будет получать зарплату в 80 тысяч рублей.

Также в Санкт-Петербурге есть вакансия ведущего менеджера по продажам генетического материала крупного рогатого скота. Зарплата договорная. Будущий менеджер должен будет заниматься разработкой селекционных программ и проводить аудит стада.

Ранее в департаменте труда и соцзащиты населения города рассказали о самых необычных вакансиях столичного центра занятости "Моя работа" в 2022 году. Необычными вакансиями стали ведущий онлайн-трансляций, антифрод-аналитик, тайный покупатель и догситтер.

В ведомстве отметили, что столичная служба занятости предлагает более 400 тысяч вакансий для соискателей с различным уровнем образования, опытом работы и квалификацией.

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