В США невеста расплакалась из-за того, что к ней на свадьбу пришли 5 человек

Фото: ndtv.com

Невеста Калина Мари из американского штата Орегон расплакалась на своей свадьбе, так как церемонию посетили лишь 5 человек из 100 приглашенных гостей, передает NDTV.

В своих соцсетях женщина опубликовала кадры, на которых видно, как она и ее жених Шейн заходят в зал, где сидят только пятеро человек. Пара рассказала, что их единственной радостью стал сын, сопроводивший родителей к алтарю.

Женщина также уточнила, что направила приглашения электронным способом 75 гостям, а еще 25 людям – бумажным. Несмотря на случившееся, невеста решила не отменять торжество. При этом она подчеркнула, что все еще пытается справиться с разочарованием и гневом после этого инцидента.

Ранее жительница Великобритании Аманда Тиг вышла замуж за призрака пирата Карибского моря. Ее мужем стал Джек, умерший несколько столетий назад. Женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах, чтобы союз был законным. На торжестве присутствовали ее родственники и друзья.

