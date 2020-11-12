В Германии подтвердили передачу хантавируса Сеул от животного человеку

16:05
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Группа исследователей из университетской клиники "Шарите" в Берлине подтвердила первую в Германии передачу хантавируса Сеул от животного человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клиники.
"Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в Германии", – заявил один из авторов исследования профессор Йорг Хофманн.
По словам ученого, инфицированная домашняя крыса могла быть завезена из другой страны. Он отметил, что в одну из местных больниц пациентку доставили с острой почечной недостаточностью. Спустя время ей поставили диагноз "хантавирусная инфекция".
Исследователи считают, что обнаруженный у инфицированной домашней крысы патоген говорит о том, что вирус может экспортироваться через торговлю этими животными практически по всему миру. В связи с этим ученые призвали людей, у которых есть крысы, проявлять максимальную осторожность.
В марте текущего года житель китайской провинции Юньнань умер от хантавируса. Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал, что хантавирус является большой проблемой для китайцев, особенно в Маньчжурском регионе.
Он подчеркнул, что специального лекарства от хантавируса не существует. По его словам, заражение проявляется в виде "геморрагической лихорадки с почечным синдромом".
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