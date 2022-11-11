В немецком филиале KFC извинились за призыв съесть курицу в память о еврейском погроме

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Rolf Vennenbernd

Немецкий филиал сети KFC принес извинения за рекламную рассылку, в которой предлагалось съесть курицу с сыром в память о еврейском погроме 1938 года в Третьем рейхе. Информацию об этом опубликовала газета Bild.

"День памяти "Хрустальной ночи": побалуйте себя мягким сыром и хрустящей курочкой. Теперь в KFCheese!" – гласило уведомление.

Спустя час компания организовала новую рассылку, в этот раз с извинениями. Там пояснили, что произошла ошибка в cистеме. В сети обещали проверить внутренние процессы, чтобы предотвратить повторение ситуации.

В релизе пресс-службы KFC, направленном газете Frankfurter Rundschau, говорилось, что создание контента для приложения происходит в полуавтоматическом режиме, связанном с календарями, где отмечены памятные даты.

"В этом отдельном случае наш внутренний процесс проверки не был должным образом соблюден, что привело к отправке неутвержденного уведомления. <...> Мы понимаем и уважаем серьезность и историю этого дня и по-прежнему привержены принципам справедливости, равенства и инклюзивности", – подчеркнули в компании.

Первый массовый еврейский погром на территории Третьего рейха получил название "Хрустальная ночь". Он произошел с 9 на 10 ноября 1938 года. В ту ночь были сожжены и разгромлены свыше 250 синагог, порядка 7,5 тысячи предприятий, которыми владели евреи, а также сотни жилых домов. В результате многие улицы были покрыты осколками окон и витрин. 91 человек погиб.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров сказал, что "может ошибиться", но у Адольфа Гитлера была еврейская кровь. Так он ответил на слова журналиста, который назвал президента Украины Владимира Зеленского евреем, который опровергает позицию РФ о нацификации в стране.

Позднее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от правительства РФ.



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