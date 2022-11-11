Королевский эксперт рассказала о разводе принца Гарри и Меган Маркл

Фото: ТАСС/AP/Peter Dejong

Королевский эксперт Колин Кэмпбелл рассказала, что в отношениях принца Гарри и Меган Маркл произошел разлад. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, они уже обратились к юристам для расторжения брака, но до сих пор вместе появляются на публике.

"Согласно тому, что я слышала, Гарри подтолкнул Меган к этому. Он понял, кто она такая", – заявила Кэмпбелл.

Кроме того, по сообщениям инсайдеров, Гарри и Меган больше не живут вместе.

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей в 2020 году. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью на американском телевидении. Тогда Маркл заявила, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка.

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