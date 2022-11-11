British Airways разрешит мужчинам в экипаже носить макияж и длинные волосы в пучке – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Британская авиакомпания British Airways разрешит мужчинам в экипаже носить макияж и длинные волосы, собранные в пучок. Об этом сообщает газета Telegraph.

Кроме того, члены экипажа вне зависимости от пола смогут использовать лак для ногтей ярких оттенков и накладные ресницы.

Представитель компании рассказал о проведении работы с сотрудниками для создания обновленных рекомендаций в области ухода за собой, красоты и аксессуаров. Таким образом, отметили в British Airways, работники смогли приходить в "лучшей, наиболее настоящей версии себя".

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines разрешила своим сотрудникам носить бороды и красить волосы в яркий цвет. Ограничения в одежде отменили и для сотрудников, работающих с пассажирами в аэропорту.

При этом действительным остались лишь те ограничения, от которых зависит безопасность.

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