Трамп предполагает, что у него появился иммунитет к COVID-19

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что у него больше нет коронавирусной инфекции. По словам американского главы, у него выработался иммунитет к COVID-19.

"Похоже, у меня иммунитет", – цитирует Fox News президента США. Кроме того, Дональд Трамп в настоящий момент не знает, как долго будет сохраняться иммунитет к коронавирусу.

Глава Белого дома обратил внимание, что он сейчас в "очень хорошем состоянии".

Ранее говорилось, что у Трампа обнаружили антитела к COVID-19. 6 октября президент вернулся в Белый дом после госпитализации. Он отмечал, что чувствует себя хорошо.