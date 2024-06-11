СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в двух районах Киева

Фото: president.gov.ua

Специалисты Службы безопасности Украины организовали контрразведывательные мероприятия в Печерском и Шевченковском районах Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети СБУ.

"Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киева", – уточняется в публикации.

Так, проверка проходит в кафе, офисах и других местах общего пользования. На территории правительственного квартала осматривают автомобили граждан, просят предъявить документы. Украинские СМИ сообщают, что у некоторых проверяют телефоны.

СБУ просит граждан отнестись с пониманием к проверочным мероприятиям.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Владимира Зеленского.

По данным спецслужбы, в перечень обязанностей агентов входила слежка за президентом и другими высокопоставленными чиновниками. Среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в РФ перечень экстремистов и террористов).

