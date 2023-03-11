Железнодорожный оператор ФРГ перестал бесплатно поставлять гумпомощь Украине

Фото: АР/Martin Meissner

Компания Deutsche Bahn, главный железнодорожный оператор Германии, прекратил бесплатно доставлять гуманитарные грузы на Украину. Об этом сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что поставки осуществлялись еще с начала российской спецоперации. За это время компания направила на Украину порядка 1,3 тысячи контейнеров с товарами первой необходимости. Услугами компании пользовалось в том числе и правительство ФРГ. В итоге на перевозки та потратила 5 миллионов евро своих средств.

По данным газеты, Deutsche Bahn неоднократно просила власти профинансировать перевозки, однако просьбы были проигнорированы. В декабре она уведомила руководство страны, что приостанавливает бесплатное предоставление услуг, поскольку заложенные ей на эти цели средства приближаются к концу. Бесплытне поставки в итоге прекратились с 1 января.

Как утверждает Минтранс ФРГ, сейчас власти обсуждают возможные объем и формат поддержки Deutsche Bahn. Пока же бесплатных поставок нет, благотворительным организациям приходится искать иные пути отправки гумпомощи, при этом у некоторых из них средств на оплату транспортировки грузов нет.

Ранее стало известно, что польские власти с 1 марта обязали беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания. При этом новые правила коллективного проживания коснутся только 80 тысяч человек, тогда как в Польше сейчас находятся свыше миллиона украинцев.



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