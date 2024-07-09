Пентагон решил продолжать разработку МБР Sentinel, несмотря на превышение трат

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США продолжат разработку межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel несмотря на то, что стоимость программы превысила первоначальные расчеты на 81%. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает РИА Новости.

"По результатам анализа (заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению. – Прим. ред.) доктор Уильям Лаплант... засвидетельствовал, что программа Sentinel отвечает законодательным критерия продолжения", – указано в заявлении.

При этом, согласно законодательству США, при превышении сметы на 25% проекты должны быть свернуты. Исключением являются особо значимые для национальной безопасности страны проекты, не имеющие альтернатив и отвечающие ряду других критериев.

Лаплант предписал командованию ВВС США реструктурировать программу для устранения причин срывов, а также принять меры к удержанию расходов под контролем в будущем. Стоимость программы на данный момент составляет 140,9 миллиарда долларов, что на 81% больше оценки на сентябрь 2020 года.

По словам замминистра обороны США, Sentinel является "по-настоящему исторической" программой обновления наземного сегмента ядерной триады Штатов.

Ранее в Командовании космических сил США сообщили, что два запуска МБР Minuteman III пройдут 4 и 6 июня. Испытания прошли с целью "демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности". В командовании добавили, что США заранее предупредждали об пусках Россию.