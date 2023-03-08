Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс покинет свой пост в марте

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Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс в марте покинет свой пост. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Он восстановил практику ежедневных пресс-брифингов госдепартамента, давая возможность журналистам регулярно задавать самые острые вопросы", – приводит слова заявления Блинкена РИА Новости.

По словам Госсекретаря США, Прайс провел более 200 брифингов с момента своего вступления в должность в январе 2021 года. Он уточнил, что Прайс останется работать в Госдепе, но уже на должности напрямую подотчетной главе внешнеполитического ведомства.

"Для людей в Америке и по всему миру Нед Прайс часто становился лицом и голосом внешней политики США", – резюмировал Блинкен.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий, которые истекут в сентябре этого года. Нынешний генсек НАТО занимает свой пост почти девять лет, он продлевал свои полномочия трижды.

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