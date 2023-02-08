В Великобритании представили первые марки с изображением Карла III

Фото: twitter.com/RoyalMail

Королевская почта Великобритании представила первые марки с изображением нового монарха, короля Карла III. Об этом сообщает The Times.

На марке правитель традиционно изображен в профиль лицом влево. Однако иллюстрацию, сделанную художником Мартином Дженнингсом по заказу Королевского монетного двора, отличает простота – на ней отсутствую королевские атрибуты, такие как корона и другие украшения.

Отмечается, что марка войдет в экспозицию Почтового музея Лондона и пробудет там до 3 сентября текущего года. В почтовые же отделения марки поступят 4 апреля, однако их не будут продавать до тех пор, пока не распродадут запасы с портретом покойной Елизаветы II. При этом некоторое время марки с изображениями обоих монархов будут находиться в обороте одновременно.

Ранее Банк Англии представил дизайн купюр с изображением Карла III. Портрет короля появится на банкнотах номиналом в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Изображение монарха нанесут на лицевую сторону купюр, а их обратная сторона останется прежней. Новые банкноты поступят в обращение в середине 2024 года.



Банк Англии представил банкноты с изображением Карла III

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!