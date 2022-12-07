Кортни Кокс устроила сюрприз фанатам сериала "Друзья"

Видео: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/courteneycoxofficial

Актриса Кортни Кокс, известная по сериалу "Друзья", устроила сюрприз фанатам.

Сыгравшая Монику Геллер артистка приехала в студию Warner Brothers, где снимался сериал, и спряталась за спинкой дивана возле фонтана из заставки картины. Гости приезжали в студию, делали фото, и в этот момент из-за дивана выскакивала Кортни Кокс.

Ранее сообщалось о романе Дэвида Швиммера и Дженнифер Энистон. Чувства якобы пробудились после воссоединения актеров из сериала "Друзья". Однако позже представитель Швиммера назвал эту информацию неправдой.



В прокат вышел спецэпизод сериала "Друзья"

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