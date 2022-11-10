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Американская актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала, почему у нее нет детей. Об этом звезда сообщила в интервью изданию Allure.

53-летняя актриса заявила, что пыталась забеременеть не один раз. По словам Энистон, она проходила в том числе экстракорпоральное оплодотворение и пила различные китайские чаи.

"Я прилагала все усилия. Я все отдала бы, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение". Вы просто не думаете об этом. И вот я здесь, поезд ушел", – поделилась звезда.

При этом Энистон уточнила, что теперь не сожалеет из-за отсутствия детей и больше ей об этом думать не надо.

Также артистка опровергла информацию, что актер Брэд Питт ушел от нее из-за невозможности иметь совместных детей. В интервью актриса также указала, что хотела бы отношений.

"Было бы замечательно вернуться домой, упасть в чьи-то объятия и сказать: "Это был тяжелый день", – отметила актриса.

Ранее Энистон заговорила о завершении карьеры. Она отмечала, что мысли о смене профессии преследуют ее уже несколько лет. По словам звезды, к актерскому мастерству она охладела. Энистон также поделилась, что сама не знает, какой проект может вернуть ей былой интерес к профессии.



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