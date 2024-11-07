The Thaiger: в Таиланде пенсионер случайно заплатил за ужин 570 тыс рублей

Фото: thethaiger.com

Сотрудники ресторана в Бангкоке в Таиланде разыскивают клиента, случайно заплатившего за ужин 200 тысяч батов (571,5 тысячи рублей). Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Thaiger.

Как рассказали в соцсетях сотрудники ресторана, клиент должен был заплатить всего 2020,91 бата (5,7 тысячи рублей).

"Мы разыскиваем клиента, который ужинал с нами вчера (3 ноября) в ресторане Neua Luan Luan, филиал Ратчапхрук, в 19:50 (по местному времени. – Прим. ред.). Клиент перевел лишнюю сумму в размере 200 000 бат", – говорится в сообщении.

Сотрудники ресторана попросили связаться с ними по телефону или электронной почте. По их словам, пожилой мужчина расплатился за обед с помощью банковского перевода. Сейчас администрация заведения хочет вернуть клиенту деньги.

Как предположили в ресторане, мужчина мог привыкнуть переводить крупные суммы по работе, поэтому не обратил внимания на переплату.

Между тем пожилая жительница поселка Березовка под Красноярском отдала мастеру за ремонт ноутбука 865 тысяч рублей. Следователи возбудили в отношении мастера уголовное дело по статье о мошенничестве. При этом мужчина добровольно вернул пострадавшей 800 тысяч рублей. С него также планируется взыскать оставшуюся часть суммы.