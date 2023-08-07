Великобритания может начать высылать нелегальных мигрантов на заморские территории – СМИ

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Великобритания может начать высылать нелегальных мигрантов на британские заморские территории. Об этом пишет Sky News.

Такое развитие событий прогнозируется в том случае, если план по отправке беженцев в Руанду не удастся воплотить в жизнь. Отмечается, что суд в Лондоне уже признал этот план противоречащим законодательству Соединенного Королевства. Однако британское правительство заявило, что обжалует решение.

В свою очередь, как отмечается в материале телеканала, высылка мигрантов на британские заморские территории остается планом "Б". Власти уже задумались над тем, как разместить нелегалов на острове Вознесения.

В статье также говорится, что мигранты делают все, чтобы попасть на территорию Великобритании, поскольку там действует специальная программа, в рамках которой можно получить статус беженца и финансовое пособие. Они могут укрываться в грузовиках с продуктами, в результате чего портятся запасы продовольствия.

Ранее издание The Times сообщило, что около 21 тысячи мигрантов сумели нелегально попасть в Великобританию в 2022 году. О них стало известно лишь после того, как они подали заявку на предоставление убежища.

Согласно данным официальной статистики, в прошлом году около 54,6 тысячи человек попытались попасть в Соединенное королевство на небольших лодках через пролив Ла-Манш, а также через аэропорты и морские порты, но были задержаны.

В свою очередь, премьер-министр Риши Сунак пообещал положить конец незаконному пересечению Ла-Манша мигрантами.



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