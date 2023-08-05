Более 20 тысяч мигрантов тайно перебрались в Великобританию в 2022 году

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Около 21 тысячи мигрантов сумели нелегально попасть в Великобританию в 2022 году. О них стало известно лишь после того, как они подали заявку на предоставление убежища. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники в МВД Великобритании.

Согласно данным официальной статистики, в прошлом году около 54,6 тысячи человек попытались попасть в Соединенное королевство на небольших лодках через пролив Ла-Манш, а также через аэропорты и морские порты, но были задержаны.

Теперь МВД выявили дополнительно примерно 21 тысячу нелегалов, которых не успели поймать. В основном это мигранты, которые прибыли в Великобританию "зайцами", спрятавшись на паромах или в прицепах грузовиков, а также на поездах компании Eurostar, которые курсируют по тоннелю через Ла-Манш.



Ранее премьер-министр Риши Сунак пообещал положить конец незаконному пересечению Ла-Манша мигрантами. При этом официальная статистика британского МВД показывает, что число нелегалов только увеличивается, несмотря на заверения правящей Консервативной партии.

По данным The Times, в 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году - 1,8 тыс. В 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, а в 2021 году - 28,5 тыс. В прошедшем году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Содержание нелегалов в Великобритании обходится налогоплательщикам в £6 млн ($7,6 млн) в день.

Ранее сообщалось, что порядка 100 тысяч беженцев с Украины, проживающих в Великобритании, придется покинуть страну по истечению срока виз в 2025 году. Визы по семейной схеме для украинцев позволяют им жить в стране, работать, учиться и получать доступ к государственным фондам.