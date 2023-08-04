Британские банки предложили убрать термины со словом "черный" из-за расизма

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Британская торговая ассоциация UK Finance, которая представляет сектор банковских и финансовых услуг, предложила перестать использовать термин "черный рынок" из-за расизма и заменить его на "незаконный рынок". Об этом пишет Daily Mail.

По мнению ассоциации, рассматривать как дискриминацию или расовую предвзятость также можно слова "мужской" и "женский". Банки не одобряют их и иные фразы, которые могут быть сочтены оскорбительными.

Отмечается, что 3 августа UK Finance опубликовала гайд по замене некоторых словосочетаний на более нейтральные. Так, "дамы и господа", "леди и джентльмены" предлагают заменить на "люди или жители Лондона". Также в руководство попали "нелегальные мигранты" (замена – "люди с небезопасным иммигрантским статусом"), "черная шляпа" (замена – "неэтичные киберпреступники") и другие термины.

В свою очередь, депутат Консервативной партии Найджел Миллс назвал документ "чепухой". Он посоветовал руководителям банков обратить внимание на экономику страны.

Ранее Румыния отозвала своего посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу после разгоревшегося скандала по поводу его расистской риторики. Во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби Цигэу, увидев поблизости обезьяну, сказал: "Африканская группа присоединилась к нам".

До этого создателей сериала "Уэнсдэй" – режиссера Тима Бертона и Netflix – обвинили в расизме из-за того, что отрицательных героев в основном играют темнокожие актеры. Представитель режиссера отрицает обвинения.

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