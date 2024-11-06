UPI: отель в форме петуха на Филиппинах попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: guinnessworldrecords.com

На Филиппинах открыли уникальный отель в форме огромного петуха, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на UPI.

Гостиница расположилась в живописной местности Западного Негроса. Она имеет 15 современных номеров с кондиционерами и уютными интерьерами.

Ее основатель Рикардо Кано Гвапо Тан рассказал, что его идея заключалась в создании необычного здания, которое смогло бы привлечь внимание и вызвать восторг у гостей. Кроме того, помимо своей развлекательной функции, форма здания в виде петуха является данью уважения к местной культуре и традициям.

По словам Тана, эта птица очень значима в индустрии разведения дичи, которую поддерживают миллионы жителей Филиппин.

Ранее канадец Митчелл Руди одновременно выгулял 38 собак и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Во время прогулки мужчина прошел с животными около километра. Достижение было установлено, чтобы улучшить результат жителя Южной Кореи, который одновременно выгуливал 36 собак, рассказал Руди.

Участвовавшие в акции канадца питомцы были предоставлены корейским приютом бездомных животных. Они, по словам рекордсмена, нуждаются в любви и поддержке. Многие из этих собак были спасены из щенячьих фабрик и районов заготовки собачьего мяса.