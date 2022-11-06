В Берлине возбуждено более 700 уголовных дел в отношении экоактивистов

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Свыше 700 уголовных дел возбуждено в Берлине в отношении защитников окружающей среды. Об этом сообщила бургомистр столицы Франциска Гиффей в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам Гиффей, вынесено более 240 постановлений о привлечении к уголовной ответственности.

В частности, в материале поясняется, что два человека взобрались на дорожные указатели и вынудили полицию перекрыть движение автотранспорта. Таким образом образовалась пробка, в которой застряли десятки автомобилей, включая машины экстренных служб, направлявшиеся к пострадавшей в ДТП. Промедление скорой помощи стоило ей жизни.

Участникам акции грозит лишение свободы сроком до одного года или денежный штраф.

Ранее сообщалось, что в Старой национальной галерее Берлина злоумышленник вылил фальшивую кровь на картину "Клоун" французского художника-постимпрессиониста Анри Тулуз-Лотрека. Правоохранительные органы Германии задержали подозреваемого, который приклеил себя к стене недалеко от полотна. На данный момент работу французского художника исследуют реставраторы.

По словам президента Фонда прусского культурного наследия Германа Парцингера, картина не получила сильных повреждений.

Подобный инцидент схож со случаями вандализма в разных музеях и галереях Европы. Экоактивисты ранее бросили торт в фигуру короля Карла III в музее в Лондоне.

До этого приверженцы движения Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи".



Экоактивисты облили краской здания правительства в Лондоне

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