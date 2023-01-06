Боевики ранили четырех сирийских военных, применив беспилотник – МО РФ

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Четверых сирийских военнослужащих ранили в результате удара террористов с применением беспилотника, запущенного из района Айн-Шаммас, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Беспилотники по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Наура запустили террористы.

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В провинции Идлиб совершено три обстрела, в провинции Латакия – два обстрела.

28 декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции. Были обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии.

Страны договорились сохранять контакты в текущем формате в целях стабилизации обстановки как в самой Сирии в частности, так и во всем ближневосточном регионе в целом.

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