В Белоруссии будут изымать иностранную собственность в ответ на недружественные действия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому власти республики будут изымать иностранную собственность в ответ на недружественные действия, передает "Интерфакс".

"Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий", – указано в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Закон наделяет Совет министров Белоруссии правом принимать решение о необходимости ответной меры. Если таковое одобрено, Госкомитет по имуществу будет обращаться в экономический суд Минска с заявлением об изъятии объектов права собственности.

В документе подчеркивается, что предусмотренные законом меры направлены на "обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь" и экономической стабильности страны. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Москва получит право на изъятие активов иностранных государств, если аналогичные действия будут предприняты по отношению к российской собственности.

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