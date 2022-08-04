Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Меган Маркл с днем рождения

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили супругу принца Гарри Меган Маркл с днем рождения. Об этом пишет "Газета.ру".

Отмечается, что виновнице торжества исполнился 41 год.

"Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской!" – написали герцог и герцогиня Кембриджские на своих страницах в соцсетях, опубликовав фотографию Меган Маркл.

К поздравлениям также присоединились принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла.

Ранее стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл не дождались окончания платинового юбилея Елизаветы I и уехали из Великобритании. По мнению журналиста Тома Бауэра, пара так поступила после отношения к ним во дворце после скандального интервью Опре Уинфри.

Помимо этого, британцы освистали Гарри и Меган во время публичного выступления. Журналист также отметил, что принц был в ярости на фоне того, что семья смогла жить без них.