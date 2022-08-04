Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Меган Маркл с днем рождения

14:38
Фото: АP Photo/Matt Baron
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили супругу принца Гарри Меган Маркл с днем рождения. Об этом пишет "Газета.ру".
Отмечается, что виновнице торжества исполнился 41 год.
"Желаем счастливого дня рождения герцогине Сассекской!" – написали герцог и герцогиня Кембриджские на своих страницах в соцсетях, опубликовав фотографию Меган Маркл.
К поздравлениям также присоединились принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла.
Ранее стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл не дождались окончания платинового юбилея Елизаветы I и уехали из Великобритании. По мнению журналиста Тома Бауэра, пара так поступила после отношения к ним во дворце после скандального интервью Опре Уинфри.
Помимо этого, британцы освистали Гарри и Меган во время публичного выступления. Журналист также отметил, что принц был в ярости на фоне того, что семья смогла жить без них.
Неизвестные дважды пытались проникнуть в дом принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: