Новый закон увеличил штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте

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Штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте увеличились в 5–15 раз. Это следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, который был опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене").

Как следует из документа, размер штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте увеличивается со 100 до 500 рублей. Если правонарушение совершено в Москве или Санкт-Петербурге, то нарушителя обяжут заплатить 1,5 тысячи рублей.

Отмечается, что в действующей редакции КоАП уже есть статьи, штрафы по которым для Москвы и Санкт-Петербурга в разы превышают санкции для всех остальных субъектов РФ. Например, штрафы за неправильную парковку, движение по автобусным полосам.

Статья среди прочего дополняется примечанием, по которому нарушитель привлекается к ответственности в случае, если специально оборудованный пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком, находилось в пределах километра от места совершения правонарушения.

Ранее Путин подписал закон об установлении штрафов до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива, пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи.

Штрафы для юрлиц устанавливаются в размере от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции, сырья и полуфабрикатов. При грубых нарушениях штраф может быть увеличен до 150–200 тысяч рублей с конфискацией продукции или приостановкой деятельности предприятия до 30 суток.

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