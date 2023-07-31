Песков заявил об отсутствии "изменений погоды" в отношении США и Британии к РФ

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Кремль не видит признаков улучшения отношения США и Великобритании к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, могут ли слова американского режиссера Оливера Стоуна о демонизации образа Владимира Путина на Западе говорить об изменениях в отношении США и Великобритании к РФ.

"Нет, это вам показалось, никакая погода не меняется", – ответил представитель Кремля.

Стоун до этого заявил, что западные СМИ представляют аудитории Владимира Путина не таким, какой он есть на самом деле. Он пояснил, что в момент своего интервью с российским лидером в 2017 году не заметил в нем никакой "воинственности". Кроме того, режиссер подчеркнул стремление Путина к конструктивному сотрудничеству с США.

