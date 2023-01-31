РФ видела милитаризацию Украины до начала спецоперации – Песков

Фото: Минобороны РФ

До начала спецоперации Россия не предлагала Донбассу военную помощь, но видела милитаризацию Украины и желание решать вопрос силой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, этот вопрос не обсуждался", – цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос о возможном обсуждении военной помощи Донбассу с 2014 года.

При этом, сообщил представитель Кремля, все это время РФ наблюдала и анализировала события, происходящие на Украине.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия не могла не признать независимость Донбасса. Президент России заявил, что отказ от признания Донбасса был бы сравним с тем, чтобы бросить народ на произвол судьбы.

По словам Путина, республика бы не выжила без поддержки РФ.



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