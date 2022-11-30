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Новости

17:43

Политика

Песков опроверг сообщения о запрете выезда за границу сотрудникам администрации президента

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о запрете на выезд в другие страны сотрудникам администрации президента.

"Нет (ограничений. – Прим. ред.). Это сущая неправда", – цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что до этого издание Baza сообщило, что сотрудникам администрации главы РФ мужского пола временно нельзя ездить в командировки и отпуск за рубеж.

Ранее Песков также опроверг сообщения о планах Владимира Путина объявить "мобилизацию страны". По его словам, информация СМИ о том, что в послании Федеральному собранию глава РФ якобы объявит об этом, не соответствует действительности.

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