17:43Политика
Песков опроверг сообщения о запрете выезда за границу сотрудникам администрации президента
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о запрете на выезд в другие страны сотрудникам администрации президента.
"Нет (ограничений. – Прим. ред.). Это сущая неправда", – цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что до этого издание Baza сообщило, что сотрудникам администрации главы РФ мужского пола временно нельзя ездить в командировки и отпуск за рубеж.
Ранее Песков также опроверг сообщения о планах Владимира Путина объявить "мобилизацию страны". По его словам, информация СМИ о том, что в послании Федеральному собранию глава РФ якобы объявит об этом, не соответствует действительности.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!