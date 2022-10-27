Россиянам объяснили, почему РФ не может закрыть границы в период мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Решение запретить россиянам выезжать за рубеж стало бы нонсенсом в мировой практике, считает руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

По его мнению, закрыть границы не смогут из-за большого количества трудовых мигрантов в России. Он отметил, что во время военных действий люди часто покидают пределы стран, где происходит противостояние. Данная практика является нормой, считает Поставнин.

"Нельзя же ведь закрыть для российских граждан и открыть для мигрантов трудовых. Это будет нонсенс какой-то – эти едут туда-сюда спокойно, а для наших закрыто", – поделился эксперт в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Кроме того, Поставнин подчеркнул, что покинувшие пределы России люди не должны считаться предателями. По его мнению, подобное мнение связано с отголосками советского прошлого. Во времена СССР выезд из страны в некоторых случаях преследовался по закону, напомнил он.

"У нас на подкорке осталось, что человек, уехавший за границу, каким-то образом предает нашу страну. Даже в лучшие времена так рассматривалось", – заявил Поставнин.

Ранее глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов рассказал, что граждане РФ, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине и частичной мобилизации, могут в некотором ряде случаев подпасть под действие закона об иноагентах.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Россиянам без повесток начали отказывать в выезде из России

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